РФ вивела у море 10 кораблів: Гуменюк оцінила ракетну загрозу

Росія вивела до Чорного моря десять кораблів, з них один – носій крилатих ракет Калібр.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила речник Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– У Чорному морі триває шторм. Погода справді на нашому боці. Вона не сприяє виконанню бойових завдань противником, тому корабельне угруповання поки що хоч і тримається в кількості десяти одиниць, але вони розосереджені – максимально маневрують, щоб не бути ураженими, не перебувати в одному конкретному місці чи районі, – каже вона.

Гуменюк зазначила, що після ночі у Чорному морі залишається один ракетоносій, другий був заведений до пункту базування.

У той же час чотири ракети типу Калібр все ж таки перебувають у бойовій готовності окупантів.

За словами Гуменюк, це високоточна зброя, тому ракетна загроза залишається, хоч і не така критична.

Фото: ГУР

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