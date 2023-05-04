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Илья Нежигай, редактор ленты

Много взрывов: оккупанты вечером снова обстреляли Херсон

Вибух
Фото: Pexels

Российские оккупанты вечером 3 мая продолжили атаковать Херсон, после того, как город потерял более 20 погибших гражданских от атаки россиян днем в эти же сутки.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

— Есть много взрывов в Херсоне! Верим руководству государства! Наши военные формирования дают достойный отпор врагу, — написал он.

Корреспонденты Суспільного сообщают о ряде взрывов в Херсоне, хотя оккупационные войска в течение всего дня обстреливают город.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что в районе 23 часов обстрелы Херсона все еще продолжаются, в городе раздаются взрывы.

Напомним, в результате обстрела Россией Херсона в течение 3 мая президент Владимир Зеленский сообщал о 21 погибшем человеке и еще 48 раненых. Оккупанты били по единственному в городе работающему гипермаркету, где находилось много людей. Россияне также ударили по вокзалу и другим людным местам, включая жилые кварталы Херсона.

Война в Украине, Російська агресія, Херсон
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