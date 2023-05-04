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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Багато вибухів: окупанти ввечері знову обстріляли Херсон

Вибух
Фото: Pexels

Російські окупанти ввечері 3 травня продовжили атакувати Херсон, після того, як місто втратило понад 20 загиблих цивільних від атаки росіян вдень цього ж дня.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

– Є багато вибухів у Херсоні! Віримо керівництву Держави! Наші військові формування дають гідну відсіч ворогу, – написав він.

Кореспонденти Суспільного повідомляють про низку вибухів у Херсоні, хоча окупаційні війська протягом всього дня обстрілюють місто.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що в районі 23 години обстріли Херсону все ще продовжуються, у місті лунають вибухи.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Росією Херсону протягом 3 травня президент Володимир Зеленський повідомляв про 21 загиблу особу та ще 48 поранених. Окупанти гатили по єдиному в місті працюючому гіпермаркету, де перебувало багато людей. Росіяни також вдарили по вокзалу та інших людних місцях, включно із житловими кварталами Херсону.

Війна в Україні, Російська агресія, Херсон
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