Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Бавовна у Феодосії: атака по нафтовому терміналу
У Феодосії, що у Криму, нібито збили БПЛА, який летів у бік морського нафтового терміналу.
Про це повідомляють росЗМІ.
Офіційної інформації та подробиць нині немає.
2 травня у тимчасово окупованому Сімферополі на Кримському півострові вкотре за декілька діб прогриміли потужні вибухи.
Нагадаємо, що 3 травня невідомі літальні апарати “атакували” Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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