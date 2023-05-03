У Феодосії, що у Криму, нібито збили БПЛА, який летів у бік морського нафтового терміналу.

Про це повідомляють росЗМІ.

Офіційної інформації та подробиць нині немає.

2 травня у тимчасово окупованому Сімферополі на Кримському півострові вкотре за декілька діб прогриміли потужні вибухи.

Нагадаємо, що 3 травня невідомі літальні апарати “атакували” Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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