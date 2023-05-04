Эпифаний рассказал, возможно ли объединение ПЦУ и УПЦ Московского патриархата

Нет смысла говорить об объединении ПЦУ с УПЦ Московского патриархата, так как нашему государству не нужны коллаборанты.

Об этом заявил митрополит ПЦУ Эпифаний.

— Нет смысла говорить о вероятном объединении с теми, кто этому откровенно противится, потому что имеет совершенно отличные ценности и приоритеты. Нам не нужны в своих рядах ненавидящие все украинское коллаборанты или те, кому даже ужасы, вызванные полномасштабным российским нападением, не открыли глаз и не стали толчком для переоценки пребывания в составе Московского патриархата, — говорит он.

Кроме того, митрополит отметил, что Украина – это не тоталитарная Россия, “где может быть реализовано все, что заблагорассудится вождю, независимо от мнения или позиции тех, кого это напрямую касается”. То есть, по его словам, очевидно, что объединение ПЦУ и УПЦ МП очень маловероятно.

— Тем более, уже есть своя, действительно украинская и автокефальная Православная церковь. Церковь каноническая и признана со стороны Вселенского патриархата и других Церквей. В то же время, мы открыты для тех, кто искренне и преданно хочет служить Богу и своему украинскому народу, а не только маскируется и не ищет, как фарисеи, всевозможных нелепых оправданий собственному нежеланию порывать связь с “русским миром”, — подчеркнул он.

Источник: Gazeta.ua

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