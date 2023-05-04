Епіфаній розповів, чи можливе об’єднання ПЦУ та УПЦ Московського патріархату

Немає сенсу говорити про об’єднання ПЦУ з УПЦ МП, адже нашій державі не потрібні колаборанти.

Про це заявив митрополит ПЦУ Епіфаній.

– Немає сенсу говорити про ймовірне об’єднання з тими, хто цьому відверто противиться, бо має абсолютно відмінні цінності та пріоритети. Нам не потрібні у своїх лавах колаборанти, які ненавидять усе українське, чи ті, кому навіть жахіття, спричинені повномасштабним російським нападом, не відкрили очей і не стали поштовхом для переоцінки перебування у складі Московського патріархату, – каже він.

Крім цього, митрополит зазначив, що Україна – це не тоталітарна Росія, “де може бути реалізоване все, що заманеться вождю, незалежно від думки чи позиції тих, кого це безпосередньо стосується”. Тобто з його слів очевидно, що об’єднання ПЦУ та УПЦ МП дуже малоймовірне.

– Тим паче, вже є своя, справді українська й автокефальна Православна церква. Церква канонічна й визнана з боку Вселенського патріархату й інших Церков. Водночас ми відкриті для тих, хто щиро й віддано хоче служити Богу та своєму українському народу, а не лише маскується й не шукає, як фарисеї, різноманітних безглуздих виправдань власному небажанню поривати зв’язок із “русскім міром”, – наголосив він.

Джерело: Gazeta.ua

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