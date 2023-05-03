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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 03.05.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за сутки отбили более 30 атак российских оккупантов, которые наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 03.05.2023

Карта бойових дій 2 травня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 434-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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