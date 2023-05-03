Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 03.05.2023 – ситуация на фронте
Украинские защитники за сутки отбили более 30 атак российских оккупантов, которые наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 03.05.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 434-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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