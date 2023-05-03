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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 03.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники за добу відбили понад 30 атак російських окупантів, які наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 03.05.2023

Карта бойових дій 2 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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