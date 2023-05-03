Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 03.05.2023 – ситуація на фронті
Українські захисники за добу відбили понад 30 атак російських окупантів, які наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 03.05.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 434-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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