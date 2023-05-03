В Киеве раздаются повторные взрывы: что известно
В Киеве прогремели по меньшей мере два взрыва.
Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV из столицы.
Обновлено 1:43. В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщают жители столицы.
В КОВА призвали жителей области оставаться в укрытиях, пока сохраняется опасность.
В то же время по другим сообщениям, в сторону города летят вражеские дроны-камикадзе. Пока эта информация не комментировалась властями или военными.
Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Первые взрывы в Киеве прогремели около 00:50 3 мая. В Киевской областной военной администрации тогда сообщили, что взрывы на Киевщине связаны с работой ПВО.
Аналогичную информацию сообщили и Киевской городской военной администрации.
В Киевской ОВА призвали оставаться жителей области и столицы в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги.
Предыдущая российская атака на Киев была под утро 1 мая. Тогда оккупанты выпустили в сторону украинской столицы ракеты и дроны камикадзе.