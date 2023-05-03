В Киеве прогремели по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV из столицы.

Обновлено 1:43. В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщают жители столицы.

В КОВА призвали жителей области оставаться в укрытиях, пока сохраняется опасность.

В то же время по другим сообщениям, в сторону города летят вражеские дроны-камикадзе. Пока эта информация не комментировалась властями или военными.

Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Первые взрывы в Киеве прогремели около 00:50 3 мая. В Киевской областной военной администрации тогда сообщили, что взрывы на Киевщине связаны с работой ПВО.

Аналогичную информацию сообщили и Киевской городской военной администрации.

В Киевской ОВА призвали оставаться жителей области и столицы в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Предыдущая российская атака на Киев была под утро 1 мая. Тогда оккупанты выпустили в сторону украинской столицы ракеты и дроны камикадзе.

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