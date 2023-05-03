Збито всі ворожі цілі: РФ атакувала Київ дронами-камікадзе
Уночі проти 3 травня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed.
Оновлено о 06:24. Цей ворожий повітряний напад став третім за останні шість днів.
За попередньою інформацією від керівника міської військової адміністрації Сергія Попка, у повітряному просторі навколо столиці було виявлено та збито всі ворожі цілі.
– Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.
Силам протиповітряної оборони щира подяка за відмінну, професійну службу! Ви вкотре врятували життя киян та інфраструктуру міста! Слава Україні! – наголосив Сергій Попко.
Оновлено 04:48. Відбій тривоги. Небезпека тривала цього разу 4 години і 34 хвилини.
Оновлено 2:15. Нові вибухи пролунали у Києві, повідомляють кияни.
Оновлено 1:53. Жителі столиці повідомляють про повторні вибухи, дедалі гучніші.
Оновлено 1:43. У Києві пролунала друга серія вибухів, повідомляють жителі столиці.
У КОВА закликали жителів області залишатись в укриттях, доки зберігається небезпека.
Водночас за іншими повідомленнями, в бік міста летять ворожі дрони-камікадзе. Наразі цю інформацію не коментувала ні влада, ні військові.
Перші вибухи у Києві пролунали близько 00:50 3 травня. У Київській обласній військовій адміністрації тоді повідомили, що вибухи на Київщині пов’язані з роботою ППО.
Аналогічну інформацію повідомили і в Київській міській військовій адміністрації.
У Київській ОВА закликали залишатися жителів області та столиці в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
Попередня російська атака на Київ була під ранок 1 травня. Тоді окупанти випустили в бік української столиці ракети та дрони камікадзе.