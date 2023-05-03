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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Збито всі ворожі цілі: РФ атакувала Київ дронами-камікадзе

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Уночі проти 3 травня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed.

Оновлено о 06:24. Цей ворожий повітряний напад став третім за останні шість днів.

За попередньою інформацією від керівника міської військової адміністрації Сергія Попка, у повітряному просторі навколо столиці було виявлено та збито всі ворожі цілі.

– Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Силам протиповітряної оборони щира подяка за відмінну, професійну службу! Ви вкотре врятували життя киян та інфраструктуру міста! Слава Україні! – наголосив Сергій Попко.

Оновлено 04:48. Відбій тривоги. Небезпека тривала цього разу 4 години і 34 хвилини.

Оновлено 2:15. Нові вибухи пролунали у Києві, повідомляють кияни.

Оновлено 1:53. Жителі столиці повідомляють про повторні вибухи, дедалі гучніші.

Оновлено 1:43. У Києві пролунала друга серія вибухів, повідомляють жителі столиці.

У КОВА закликали жителів області залишатись в укриттях, доки зберігається небезпека.

Водночас за іншими повідомленнями, в бік міста летять ворожі дрони-камікадзе. Наразі цю інформацію не коментувала ні влада, ні військові.

Перші вибухи у Києві пролунали близько 00:50 3 травня. У Київській обласній військовій адміністрації тоді повідомили, що вибухи на Київщині пов’язані з роботою ППО.

Аналогічну інформацію повідомили і в Київській міській військовій адміністрації.

У Київській ОВА закликали залишатися жителів області та столиці в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Попередня російська атака на Київ була під ранок 1 травня. Тоді окупанти випустили в бік української столиці ракети та дрони камікадзе.

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