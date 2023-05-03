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Зеленский прибыл с визитом в Финляндию
В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский приедет с официальным визитом в Финляндию.
Как сообщили в канцелярии президента Финляндии, Зеленского пригласил его коллега Саули Ниинистьо.
— Официальные переговоры между президентом Ниинистьо и президентом Зеленским будут касаться оборонной борьбы Украины и поддержки Финляндией Украины, двусторонних отношений между двумя странами и глобальной геополитической ситуации, — говорится в сообщении.
После завершения переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.
Также у Владимира Зеленского запланирована встреча со спикером финского парламента Петтери Орпо.
Последний раз Ниинистьо и Зеленский встречались в январе 2023 года, когда лидер Финляндии посетил Киев.
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