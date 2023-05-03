Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский приедет с официальным визитом в Финляндию.

Как сообщили в канцелярии президента Финляндии, Зеленского пригласил его коллега Саули Ниинистьо.

— Официальные переговоры между президентом Ниинистьо и президентом Зеленским будут касаться оборонной борьбы Украины и поддержки Финляндией Украины, двусторонних отношений между двумя странами и глобальной геополитической ситуации, — говорится в сообщении.

После завершения переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Также у Владимира Зеленского запланирована встреча со спикером финского парламента Петтери Орпо.

Последний раз Ниинистьо и Зеленский встречались в январе 2023 года, когда лидер Финляндии посетил Киев.

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