Зеленський прибув з візитом до Фінляндії

У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський приїхав з офіційним візитом до Фінляндії.

Про це повідомив суспільний мовник Yle, згодом інформацію підтвердив речник президента Сергій Нікіфоров.

За даними канцелярії президента Фінляндії, Зеленського запросив його колега Саулі Нііністьо.

– Офіційні переговори між президентом Нііністьо та президентом Зеленським стосуватимуться оборонної боротьби України та підтримки Фінляндією України, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації, – йдеться у повідомленні.

Після завершення переговорів президенти проведуть спільну пресконференцію.

Також у Володимира Зеленського запланована зустріч зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.

Востаннє Нііністьо та Зеленський зустрічалися у січні 2023 року, коли лідер Фінляндії відвідав Київ.

Крім цього, Зеленський візьме участь у саміті України та скандинавських країн. На ньому будуть присутні прем’єр-міністри Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

– На саміті буде обговорено ситуацію з агресивною війною Росії в Україні, подальшу підтримку України країнами Північної Європи, розвиток відносин України з ЄС та НАТО, а також українську ініціативу щодо справедливого миру, – повідомили у канцелярії Нііністьо.

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