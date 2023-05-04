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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Украине могут снизить предельный возраст для призывников – Минобороны

Міністерство оборони України
Фото: Depositphotos

В Украине могут снизить предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

С таким предложением выступило Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины.

Там объясняют, что во время действия режима военного положения нет необходимости в нахождении граждан на военном учете призывников до 27 лет.

— Во-первых, поскольку призывники ежегодно прибывают в военкоматы, в частности для прохождения медосмотров, это приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медработников и увеличению очередей для прохождения ВВК. В то время как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется, — сообщает Минобороны.

Второй причиной внести изменения является то, что “длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к службе, которые не имеют статус военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации”.

— Учитывая значительное внимание общества к вопросам, связанным с военным учетом граждан и мобилизацией, следует отметить, что все инициативы Сил обороны Украины, направленные на укрепление обороноспособности государства, обоснованы, согласованы с другими правительственными и структурами безопасности и ставят целью исключительно оптимизацию процессов для приближения нашей победы, — добавляют в Минобороны.

Источник: Минобороны
Война в Украине, Военное положение, Міноборони України, Призов, Мужчины
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