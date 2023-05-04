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В Україні можуть знизити граничний вік для призовників – Міноборони

Міністерство оборони України
Фото: Depositphotos

В Україні можуть знизити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років.

З такою пропозицією виступило Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України.

Там пояснюють, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби у перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

– По-перше, оскільки призовники щороку прибувають до військкоматів, зокрема для проходження медоглядів, це призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медпрацівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється, – повідомляє Міноборони.

Другою причиною внести зміни є те, що “тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації”.

– Враховуючи значну увагу суспільства до питань, пов’язаних із військовим обліком громадян і мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими та безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої перемоги, додають у Міноборони.

Джерело: Міноборони
Війна в Україні, Воєнний стан, Міноборони України, Призов, Чоловіки
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