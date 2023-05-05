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Татьяна Забожко, редактор ленты

Других БпЛА над Киевом, кроме Bayraktar, вечером не было – Игнат

Других БпЛА над Киевом, кроме Bayraktar, вечером не было – Игнат
Фото: Getty Images

Украинский беспилотник Bayraktar TB2, из-за утраты управления которого пришлось объявить воздушную тревогу в Киеве вечером 4 мая, был единственным БпЛА в воздушном пространстве Киева.

Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Беспилотник в воздухе, который успели снять и выложить в сеть киевляне и гости столицы, вызвал настоящий ажиотаж. Этим фактом заинтересовались и многие иностранцы.

– Видео делает свое дело. Иногда, когда мы, к сожалению, теряем самолет и пилота, в разы меньше внимания этому, – констатирует Юрий Игнат.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, визуально людям могло казаться, что беспилотник якобы летел над их домами, а на самом деле БпЛА мог быть на расстоянии более 5 км.

– Небо дает обманчивое представление о воздушных целях. Даже с первых дней сбивания Shahed казалось, что он летит рядом. Но по нему стреляли, а попасть никто не мог, потому что не было понимания ситуации, – объясняет Юрий Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ говорит: других вариантов, как обезвредить потерявший управление украинский беспилотник Bayraktar TB2, не было.

– Птичку жалко. Понятно, что мы теряли их на фронте… Такое случается. Это – техника. Ничего не поделаешь. Но ведь не бросать это на самотек. Нужно было его просто обезвредить и все, – добавил Юрий Игнат.

Теперь специалисты будут выяснять, по какой причине произошла потеря управления БпЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Безпілотники, Война в Украине, ВСУ, Повітряні сили України, Російська агресія, РФ
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