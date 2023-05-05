Зеленский в Нидерландах и атака дронов РФ по городам Украины: 436-й день войны: 436-й день войны

5 мая, 1:35

Вероятно, дроны: в Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые сообщества, следящие за активностью врага в небе, пишут, что над Днепром были сбиты два БпЛА иранского производства Shahed.

Представители власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах.