Илья Нежигай, редактор ленты
Зеленский в Нидерландах и атака дронов РФ по городам Украины: 436-й день войны: 436-й день войны
5 мая, 1:35
Вероятно, дроны: в Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые сообщества, следящие за активностью врага в небе, пишут, что над Днепром были сбиты два БпЛА иранского производства Shahed.
Представители власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)