Інших БпЛА над Києвом, окрім Bayraktar, увечері не було – Ігнат

Український безпілотник Bayraktar TB2, через втрату керування якого довелось оголосити повітряну тривогу в Києві ввечері 4 травня, був єдиним БпЛА у повітряному просторі Києва.

Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Безпілотник у повітрі, який встигли зафільмувати й викласти в мережу кияни та гості столиці, викликав справжній ажіотаж. Цим фактом зацікавились і багато іноземців.

– Відео робить свою справу. Інколи, коли ми, на жаль, втрачаємо літак і пілота, у рази менше уваги до цього, – констатує Юрій Ігнат.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, візуально людям могло здаватися, що безпілотник нібито летів над їхніми будинками, а насправді БпЛА міг бути на відстані понад 5 км.

– Небо дає оманливе уявлення про повітряні цілі. Навіть із перших днів збивання Shahed здавалось, що він летить поруч. Але по ньому стріляли, а влучити ніхто не міг, тому що не було розуміння ситуації, – пояснює Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ говорить: інших варіантів, як знешкодити український безпілотник Bayraktar TB2, який втратив керування, не було.

– Пташку шкода. Зрозуміло, що ми, зрештою, втрачали їх на фронті… Таке трапляється. Це – техніка. Нічого не вдієш. Але ж не віддавати це на самоплив. Потрібно було його просто знешкодити та й усе, – додав Юрій Ігнат.

Тепер фахівці з’ясовуватимуть, із якої причини сталася втрата керування БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

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Фото: Юрій Ігнат

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