Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 05.05.2023 – ситуация на фронте
Украинские защитники отбили около 60 атак российских оккупантов, которые по состоянию на 436-е сутки полномасштабной войны наступают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 05.05.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 436-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)