Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 05.05.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники отбили около 60 атак российских оккупантов, которые по состоянию на 436-е сутки полномасштабной войны наступают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 05.05.2023

Карта бойових дій 5 травня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский в Нидерландах и атака дронов РФ по городам Украины: 436-й день войны: 436-й день войны
Карта боевых действий на 05.05.2023 – ситуация на фронте
Взрывы в Днепропетровской области: что известно
Вибух
Украина и Нидерланды договорились создать спецтрибунал против преступления РФ в Гааге
Карта боевых действий на 05.05.2023 – ситуация на фронте
Китай отказывается называться Россию агрессором, хоть и проголосовал за это в ООН
Всекитайські збори народних представників
Значение радиоэлектронной борьбы в войне: какой арсенал РЭБ имеет РФ
Комплекс Красуха-2
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
Карта боевых действий на 05.05.2023 – ситуация на фронте
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Карта боевых действий на 05.05.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
Карта боевых действий на 05.05.2023 – ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь