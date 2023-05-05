Карта боевых действий на 05.05.2023 – ситуация на фронте

Украинские защитники отбили около 60 атак российских оккупантов, которые по состоянию на 436-е сутки полномасштабной войны наступают на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 05.05.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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