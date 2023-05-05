Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 05.05.2023 – ситуація на фронті
Українські захисники відбили близько 60 атак російських окупантів, які станом на 436-ту добу повномасштабної війни наступають на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 05.05.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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