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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 05.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили близько 60 атак російських окупантів, які станом на 436-ту добу повномасштабної війни наступають на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 05.05.2023

Карта бойових дій 5 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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