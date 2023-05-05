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Юлия Соколова, редактор ленты

Украине удалось вернуть тела еще 80 погибших военных – Минреинтеграции

шеврон ЗСУ
Фото: УНИАН

В пятницу, 5 мая, Украине удалось вернуть тела еще 80 военных, которые погибли, защищая нашу страну от полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

– Сегодня удалось вернуть домой тела 80 погибших защитников… Тела наших воинов будут переданы их семьям для достойного захоронения, — отметили в министерстве.

Передача тел состоялась с временно оккупированных территорий Украины при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести и в сотрудничестве с силовиками.

В министерстве подчеркивают, что возвращение тел погибших военнослужащих происходит согласно нормам Женевских конвенций.

В Минреинтеграции также напомнили, куда нужно обращаться, чтобы сообщить о пропавших без вести:

  • работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести (0 800 339 247);
  • можно позвонить лично уполномоченному (по номеру (099) 792-01-26);
  • в выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram (на номер (095) 896-04-21).

Как известно, Украина регулярно проводит операции по возвращению тел погибших воинов. 14 апреля удалось вернуть тела 82 защитников.

Источник: МинВОТ
Война в Украине, військовослужбовці, загиблі, ВСУ, Російська агресія
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