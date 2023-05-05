Україні вдалося повернути тіла ще 80 загиблих військових – Мінреінтеграції

У п’ятницю, 5 травня, Україні вдалося повернути тіла ще 80 військових, котрі загинули, захищаючи нашу країну від повномасштабного вторгнення РФ.

Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

– Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників… Тіла наших воїнів будуть передані їхнім родинам для гідного поховання, – зазначили в міністерстві.

Передача тіл відбулася з тимчасово окупованих територій України за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти та в співпраці з силовиками.

У міністерстві наголошують, що повернення тіл загиблих військовослужбовців відбувається згідно з нормами Женевських конвенцій.

В Мінреінтеграції також нагадали, куди потрібно звертатися, щоб повідомити про зниклих безвісти:

працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти (0 800 339 247);

можна зателефонувати особисто уповноваженому (за номером (099) 792-01-26);

у вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram (на номер (095) 896-04-21).

Як відомо, Україна регулярно проводить операції з повернення тіл загиблих воїнів. 14 квітня вдалося повернути тіла 82 захисників.

Джерело : МінТОТ

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