Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ми рекомендуємо
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україні вдалося повернути тіла ще 80 загиблих військових – Мінреінтеграції

шеврон ЗСУ
Фото: УНІАН

У п’ятницю, 5 травня, Україні вдалося повернути тіла ще 80 військових, котрі загинули, захищаючи нашу країну від повномасштабного вторгнення РФ.

Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

– Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників… Тіла наших воїнів будуть передані їхнім родинам для гідного поховання, – зазначили в міністерстві.

Передача тіл відбулася з тимчасово окупованих територій України за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти та в співпраці з силовиками.

У міністерстві наголошують, що повернення тіл загиблих військовослужбовців відбувається згідно з нормами Женевських конвенцій.

В Мінреінтеграції також нагадали, куди потрібно звертатися, щоб повідомити про зниклих безвісти:

  • працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти (0 800 339 247);
  • можна зателефонувати особисто уповноваженому (за номером (099) 792-01-26);
  • у вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram (на номер (095) 896-04-21).

Як відомо, Україна регулярно проводить операції з повернення тіл загиблих воїнів. 14 квітня вдалося повернути тіла 82 захисників.

Джерело: МінТОТ
Війна в Україні, військовослужбовці, загиблі, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як над Києвом Bayraktar збивали: хронологія подій
Ліквідація падіння уламків Байрактару в Києві 4 травня 2023
США та Австралія працюють над спільним пакетом допомоги Україні – ЗМІ
парламент Австралії
Укрпошта відкрила передзамовлення для нових марок, присвячених Гвардії наступу
Укрпошта
Потужні та руйнівні: які балістичні ракети має РФ
Ракета
Путіну не потрібні приводи для вбивства українців: Кірбі про відповідь РФ на “атаку” дронів
Джон Кірбі
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Я лежала під двома кусками бетону! Розповіді тих, кому пощастило врятуватись зі зруйнованого будинку в Умані
Україні вдалося повернути тіла ще 80 загиблих військових – Мінреінтеграції
ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Експерти розповіли, як там можуть відбуватися бої
війна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)
Україні вдалося повернути тіла ще 80 загиблих військових – Мінреінтеграції
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
Україні вдалося повернути тіла ще 80 загиблих військових – Мінреінтеграції
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь