Вы – пример стойкости и отваги: Залужный поздравил пехотинцев с праздником
6 мая, в День пехоты, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился со словами поздравлений к военным.
Пехота, отмечает Валерий Залужный, – это основа войска.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины добавляет: стрелковые, механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые подразделения ежедневно, в тяжелых боях, достойно дают отпор российским захватчикам.
– Дорогие боевые собратья и сестры! Вы – пример стойкости, отваги, братства и несокрушимости духа.
Вы встречаете противника в окопах и наблюдательных пунктах. Вы вгрызаетесь в землю на передних рубежах. Вы останавливаете наступления вражеской техники. У вас нет страха, потому что смотрите в глаза врагу, – отмечает Валерий Залужный.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил каждого, кто под дождем и снегом, артобстрелами и авиаударами защищает Украину.
Фото: Главнокомандующий ВСУ