Вы – пример стойкости и отваги: Залужный поздравил пехотинцев с праздником

6 мая, в День пехоты, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился со словами поздравлений к военным.

Пехота, отмечает Валерий Залужный, – это основа войска.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины добавляет: стрелковые, механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые подразделения ежедневно, в тяжелых боях, достойно дают отпор российским захватчикам.

– Дорогие боевые собратья и сестры! Вы – пример стойкости, отваги, братства и несокрушимости духа. Вы встречаете противника в окопах и наблюдательных пунктах. Вы вгрызаетесь в землю на передних рубежах. Вы останавливаете наступления вражеской техники. У вас нет страха, потому что смотрите в глаза врагу, – отмечает Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил каждого, кто под дождем и снегом, артобстрелами и авиаударами защищает Украину.

Фото: Главнокомандующий ВСУ

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