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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ви – приклад стійкості та відваги: Залужний привітав піхотинців зі святом

Валерій Залужний

6 травня, у День піхоти, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся із словами вітань до військових.

Піхота, наголошує Валерій Залужний, – це основа війська.

Головнокомандувач Збройних сил України наголошує: стрілецькі, механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові підрозділи щоденно, у важких боях, гідно дають відсіч російським загарбникам.

– Дорогі бойові побратими та посестри! Ви – приклад стійкості, відваги, братерства та незламності духу.

Ви зустрічаєте противника в окопах та на спостережних пунктах. Ви вгризаєтеся в землю на передніх рубежах. Ви зупиняєте наступи ворожої техніки. Ви не маєте страху, бо дивитеся в очі ворогу, – відзначає Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував кожному, хто під дощем і снігом, артобстрілами та авіаударами боронить Україну.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

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