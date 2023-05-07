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Илья Нежигай, редактор ленты

Стреляли с моря: В Николаеве прогремели взрывы

Стреляли с моря: В Николаеве прогремели взрывы
Фото: Минобороны

В Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из города.

Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Telegram-сообщества, отслеживающие активность врага, сообщали о пусках ракет Х-22 российской авиацией со стороны Черного моря.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил атаки россиян и по меньшей мере два “прилета” в Николаев. Впоследствии он уточнил, что, возможно, ракеты были сбиты над городом.

— Да, на сколько я понял минус 2 это хорошо, но две балалайки медленные еще в воздухе, — сообщил Ким.

Впоследствии в городе прогремел еще один взрыв, его подтвердил глава ОВА.

Ким добавил, что не будет сообщать деталей, но по данным ОВА — вызовов экстренных служб или спасателей не было. По мнению Кима, ракеты врага были сбиты или украинской ПВО, или упали в поле.

Взрыв, Николаев
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