Стріляли з моря: У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Факти ICTV з міста.

Перед цим була оголошена повітряна тривога.

Telegram-спільноти, що відстежують активність ворога, повідомляли про пуски ракет Х-22 російською авіацією з боку Чорного моря.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив атаки росіян та щонайменше два “прильоти” в Миколаїв. Згодом він уточнив, що, можливо, ракети були збиті над містом.

– Так, на скільки я зрозумів мінус 2 це добре, але дві балалайки повільні ще в повітрі, – повідомив Кім.

Згодом у місті пролунав ще один вибух, його підтвердив очільник ОВА.

Кім додав, що не буде повідомляти деталей, але за даними ОВА – викликів екстрених служб чи рятувальників не було. На думку Кіма, ракети ворога були збиті або українською ППО, або впали в полі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.