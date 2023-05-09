Когда ВР рассмотрит признание Днем памяти и победы 8 мая: ответ Стефанчука
На ближайшем заседании Рада примет законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.
— Уже на ближайшем заседании Верховной Рады Украины этот вопрос будет рассмотрен и, я убежден, принят конституционным большинством, — сказал он.
Ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Кроме того, Зеленский подписал постановление о праздновании Дня Европы 9 мая.
Источник: телемарафон
8 мая в Украине - День памяти и примирения, именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить эту дату, а не 9 мая, Днем памяти и победы над нацизмом.Кристина Гавриш, Юлия Захарченко