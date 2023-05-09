Когда ВР рассмотрит признание Днем памяти и победы 8 мая: ответ Стефанчука

На ближайшем заседании Рада примет законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

— Уже на ближайшем заседании Верховной Рады Украины этот вопрос будет рассмотрен и, я убежден, принят конституционным большинством, — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Кроме того, Зеленский подписал постановление о праздновании Дня Европы 9 мая.

Источник: телемарафон

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.