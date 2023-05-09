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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Коли ВР розгляне визнання Днем пам’яті та перемоги 8 травня: відповідь Стефанчука

Коли ВР розгляне визнання Днем пам’яті та перемоги 8 травня: відповідь Стефанчука

На найближчому засіданні Рада ухвалить законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в етері телемарафону.

– Уже на найближчому засіданні Верховної Ради України це питання буде розглянуто і, я переконаний, ухвалено конституційною більшістю, – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Окрім того, Зеленський підписав постанову про святкування Дня Європи 9 травня.

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Джерело: телемарафон

Верховна Рада, День пам'яті та примирення, День перемоги над нацизмом, Руслан Стефанчук
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