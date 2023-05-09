Коли ВР розгляне визнання Днем пам’яті та перемоги 8 травня: відповідь Стефанчука
На найближчому засіданні Рада ухвалить законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в етері телемарафону.
– Уже на найближчому засіданні Верховної Ради України це питання буде розглянуто і, я переконаний, ухвалено конституційною більшістю, – сказав він.
Раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Окрім того, Зеленський підписав постанову про святкування Дня Європи 9 травня.
Джерело: телемарафон
8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.Христина Гавриш, Юлія Захарченко