Не такой уж и быстрый: что известно о ракетном комплексе Кинжал и его характеристики

Начиная с 24 февраля 2022 года, враг ежедневно запускает по территории Украины ракеты различных типов.

Чаще всего оккупанты применяют Калибры, Искандеры или ракеты Х-22. Но есть и другие, не менее смертоносные виды оружия. В частности, ракетный комплекс Кинжал.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук официально подтвердил первый случай уничтожения ракеты Х-47 Кинжал из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это произошло в ночь на 4 мая в небе Киевской области.

Что известно об авиационном ракетном комплексе Кинжал и его характеристиках — читайте в нашем материале.

Что такое ракетный комплекс Кинжал

Ракетный комплекс Кинжал (или 9-А-7660 Кинжал, а в ряде источников Х-47М2 Кинжал) – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, гиперзвуковые ракеты которого способны поражать как стационарные объекты, так и надводные цели: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

По некоторым данным, Кинжал является авиационным вариантом ракетного комплекса Искандер.

Немного истории

Первые успешные испытания ракетного комплекса Кинжал были проведены Россией 1 декабря 2017 года. В феврале-марте 2018 года начались его эксплуатационные войсковые испытания.

Впервые широкой публике о появлении комплекса Кинжал сообщил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Одновременно были продемонстрированы видеоматериалы испытания комплекса.

На них видно, что функции боевой платформы (самолета-носителя) выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.

Было заявлено, что ракета после сброса в заданной точке далее летела с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, и маневрируя на всей траектории полета.

Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Для достижения заявленной скорости ракета должна быть разогнана носителем, и МиГ-31 наиболее приспособлен для этого.

По словам военных экспертов, новая ракета является не крылатой, а аэробаллистической. То есть траектория ее полета поддерживается за счет высокой скорости.

Истребитель МиГ-31, специально модернизированный для запуска этой ракеты, фактически служит ее первой ступенью, производя пуск вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тыс. метров.

Полет ракеты также происходит на границе стратосферы с целью избежания значительного сопротивления воздуха.

Развенчание мифов

Кинжал действительно может быть грозным оружием, но это далеко не тот безудержный комплекс, как заявляла Россия, поэтому вероятно, не следует далее характеризовать его как гиперзвуковое оружие. Об этом пишет издание Jerusalem Post.

Согласно январскому отчету Конгресса США, гиперзвуковое оружие — это снаряды и транспортные средства, которые способны летать и маневрировать в атмосфере со скоростью 5 Махов (в пять раз быстрее скорости звука) в течение длительного периода, и высокая скорость маневров теоретически затрудняет их отслеживание и перехват средствами ПВО.

В отчете НАТО о гиперзвуковом оружии за 2020 год говорится, что Кинжал не стоит характеризовать как гиперзвуковое оружие, но комплекс был включен в этот перечень из-за его способности маневрировать по своей баллистической траектории. И хотя Кремль заявляет, что эта ракета может развивать скорость 10 Махов, в отчете НАТО указано, что ее скорость, вероятно, намного меньше.

Издание MSN также пишет, что ранее Кинжал мог пробивать прочную противовоздушную оборону Украины, однако после 4 мая, благодаря системе Patriot, мнение о комплексе изменилось.

— Похоже, что сильно раздувшийся пузырь шума вокруг российской гиперзвуковой чудо-ракеты, возможно, по крайней мере немного сдулся, — говорится в статье MSN.

Напоминаем, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук официально подтвердил первый случай уничтожения ракеты Х-47 Кинжал из зенитно-ракетного комплекса Patriot 4 мая.

Применение в Украине

9 мая 2022 года с самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было запущено три ракеты комплекса Кинжал. В результате удара были ранены два человека и разрушены пять зданий туристической инфраструктуры.

Еще один обстрел ракетами Кинжал состоялся 7 августа 2022 года, когда враг нанес удар по объектам в Винницкой области.

26 января 2023 года Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования.

Среди выпущенных ракет — Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр, Х-59. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31 и кораблей из акватории Черного моря.

Тактико-технические характеристики РК Кинжал

Носитель (пусковая установка):

МиГ-31К — 1 ракета;

Ту-22М3 — 4 ракеты;

Ту-160 — предполагается по 4 на каждом из двух барабанов (возможно, уменьшенная версия для Су-57);

Су-57 — в перспективе.

Ракета: 9-C-7760 — аэробаллистическая.

Максимальная дальность поражения комплекса:

МиГ-31К – 2 тыс. км;

Ту-22М3 — более 3 тыс. км.

Максимальная скорость: до 14 688 км/ч или 4 080 м/с.

Высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости: 20 км.

КВО: 1 м.

Тип боевой части: в обычном снаряжении или ядерная.

Масса боевой части: 500 кг.

Источник : Минобороны

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