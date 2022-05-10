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Факти / Надзвичайні події

РФ вдарила по Одещині трьома ракетами Кинджал: зруйновано п’ять будівель

Юля Захарченко редакторка стрічки
Російська ракета Кинджал

Російська армія вдарила по Одеській області трьома ракетами типу Кинджал, випущеними з літака стратегічної авіації Ту-22.

За офіційними даними Оперативного командування Південь, зафіксовано удари в об’єкти туристичної інфраструктури. Відомо про п’ять зруйнованих будівель.

Внаслідок ворожих авіаударів спалахнула пожежа, яку вдалося ліквідувати. Постраждало двоє людей, яких доправили до лікарні.

Наразі триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку. На місці злочину російської армії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.

Ввечері 9 травня Росія обстріляла ракетами Одеську область. Місцеві жителі повідомили про низку вибухів, після яких над містом з’явився густий дим.

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Фото: Dreamstime

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