Російська армія вдарила по Одеській області трьома ракетами типу Кинджал, випущеними з літака стратегічної авіації Ту-22.

За офіційними даними Оперативного командування Південь, зафіксовано удари в об’єкти туристичної інфраструктури. Відомо про п’ять зруйнованих будівель.

Внаслідок ворожих авіаударів спалахнула пожежа, яку вдалося ліквідувати. Постраждало двоє людей, яких доправили до лікарні.

Наразі триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку. На місці злочину російської армії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції.

Ввечері 9 травня Росія обстріляла ракетами Одеську область. Місцеві жителі повідомили про низку вибухів, після яких над містом з’явився густий дим.