В ходе вчерашних обстрелов Винничины Россия применила гиперзвуковые ракеты Кинжал — ВСУ

Август, 08 в 14:05

7 августа во время обстрела военных объектов в Винницкой области российские военные применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М Кинжал.

Командование Воздушных сил ВСУ отмечает, что это новейший тип ракет, которые есть на вооружении России.

— Основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3,5 тыс. – более 12 тыс. км/ч, — говорится в сообщении.

После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

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Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в ВСУ средствам ПВО эффективно выявлять и уничтожать ее.

С 24 февраля 2022 года было зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые враг пытался использовать для поражения чрезвычайно важных целей.

Напомним, что вечером 7 августа российские войска ударили по военным объектам в Винницкой области, в результате чего есть пострадавшие.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ