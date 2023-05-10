Высокоточные снаряды Excalibur: на что способны боеприпасы и как помогают ВСУ на фронте

Украинские военнослужащие активно используют разнообразные высокоточные боеприпасы, которые страны-союзницы передаются в качестве помощи.

Одними из таких боеприпасов являются высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur. Что известно о снарядах Excalibur, в чем их особенность и каковы технические характеристики, читайте в материале Фактов ICTV.

Excalibur: что известно об артиллерийских снарядах

По словам военного эксперта Александра Коваленко, Excalibur — высокоточный 155-мм управляемый артиллерийский боеприпас.

Разработка снаряда началась в 1990-х годах. Разработчики использовали принцип наведения — по координатам, для чего используются спутниковая и инерциальная системы навигации.

Это позволило избавится от лазерной подсветки и реализовать дальность выстрела до 40 км (в отличие от 155-мм M712 Copperhead, который имел полуактивное лазерное наведение и дальность в 16 км) из 155-мм артиллерийских систем с длиной ствола в 39 калибров.

— Особенность Excalibur заключается в высокоточности. А вот дальность применения зависит от модификации снаряда и средства удара (то есть, какой тип артиллерии используется), — говорит эксперт.

После начала полномасштабной войны Украина получила от Канады и США несколько снарядов M982 Excalibur. Это высокоточный 155-мм управляемый артиллерийский снаряд увеличенной дальности. Система наведения инерционная комбинированная с GPS. Вес – 48 кг, а вес боевой части — 22 кг.

M982 Excalibur создан в сотрудничестве компаниями Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors.

Снаряд может поражать цели на расстоянии до 70 км. Впрочем, дальность стрельбы зависит от самой артиллерийской системы.

Важно, что вести огонь Excalibur возможно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО. Это могут быть прицепные американские гаубицы M777, колесные французские CAESAR, гусеничные немецкие PzH 2000 или британские AS90 Braveheart. Главное — наличие цифровой системы управления для программирования снаряда.

Например, доказанная дальность выстрела снарядом Excalibur из гаубицы M777 с длиной ствола 39 калибров составляет 36 км, а при стрельбе из САУ CAESAR с 52-калиберным стволом дальность — 46 км.

— В целом среднее расстояние уничтожения объекта Excalibur — 40 км, но есть экспериментальные модификации, которые позволяют уничтожать цель на расстоянии до 70 км. Но самое главное — это точность снаряда. Отклонение от цели уничтожения составляет не более 5 м, — говорит Коваленко.

Это оружие со спутниковым наведением было впервые использовано в Ираке в 2007 году во время громкого убийства лидера Аль-Каиды Абу Джуры и его сообщников. Именно опыт применения в войне в Ираке показал высокую точность и эффективность Excalibur — 92% попаданий были с погрешностью менее 4 м.

Excalibur предназначается для ведения огня по стационарным целям с известными координатами. То есть программируемая система наведения позволяет экипажу гаубицы настроить Excalibur на попадание в определенное место и поражать конкретные цели одиночными снарядами. А определенные модификации боеприпаса нельзя применять по движущимся целям.

Кроме того, Excalibur имеет также инерционное наведение, которое не только позволяет снаряду сохранять баллистическую дугу, но и дает возможность наведения, когда GPS недоступен. Также разработчики этого оружия утверждают, что снаряд способен работать даже в случае подавления сигналов системы GPS.

Excalibur имеет несколько версий:

Increment I имеет унитарную боевую часть для применения против стационарных целей.

Increment II — “умный” снаряд для поражения движущихся целей.

Increment III — это снаряд с возможностью автоматического распознавания целей, поиска и поражения отдельных машин с известными характеристиками.

Технические характеристики M982 Excalibur

Масса: 48 кг

Масса боевой части: 22 кг

Длина: 1 м

Калибр: 155 мм

Погрешность от точки прицеливания: 4 м

Стоимость снаряда, зависит от модификации и может достигать более $200 тыс.

— Excalibur позволяет ВСУ использовать артиллерию гораздо эффективнее, чем россиянам. Это происходит благодаря точности и дальности артиллерийского боеприпаса, — отмечает Коваленко.

Фото: Militarycabinet

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