Високоточні снаряди Excalibur: на що здатні боєприпаси та як допомагають ЗСУ на фронті

Українські військовослужбовці активно використовують різноманітні високоточні боєприпаси, які країни-союзниці передають як допомогу.

Одними з таких боєприпасів є високоточні артилерійські снаряди Excalibur. Що відомо про снаряди Excalibur, у чому їхня особливість і які технічні характеристики, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Excalibur: що відомо про артилерійські снаряди

За словами військового експерта Олександра Коваленко, Excalibur – високоточний 155-мм керований артилерійський боєприпас.

Розробка снаряда почалась у 1990-х роках. Розробники використали принцип наведення – за координатами, для чого використовуються супутникова й інерціальна системи навігації.

Це дозволило зняти залежність від лазерної підсвітки та реалізувати дальність пострілу до 40 км (на відміну від 155-мм M712 Copperhead, який мав напівактивне лазерне наведення та дальність у 16 км) зі 155-мм артилерійських систем із довжиною ствола у 39 калібрів.

– Особливість Excalibur полягає у високоточності. А от дальність застосування залежить від модифікації снаряда та засобу удару (тобто, який тип артилерії використовується), – каже експерт.

Після початку повномасштабної війни Україна отримала від Канади та США кілька боєприпасів M982 Excalibur. Це високоточний 155-мм керований артилерійський снаряд збільшеної дальності. Система наведення інерційна комбінована з GPS. Вага – 48 кг, а вага бойової частини – 22 кг.

M982 Excalibur створено у співпраці компаніями Raytheon Missile Systems і BAE Systems Bofors.

Снаряд може вражати цілі на відстані до 70 км. Утім, дальність стрільби залежить від самої артилерійської системи.

Важливо, що вести вогонь Excalibur можливо з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО. Це можуть бути причіпні американські гаубиці M777, колісні французькі CAESAR, гусеничні німецькі PzH 2000 або британські AS90 Braveheart. Головне – наявність цифрової системи управління для програмування снаряда.

Наприклад, доведена дальність пострілу снарядом Excalibur із гаубиці M777 з довжиною ствола 39 калібрів складає 36 км, а при стрільбі з САУ CAESAR із 52-каліберним стволом дальність – 46 км.

– Загалом середня відстань знищення об’єкта Excalibur – 40 км, але є експериментальні модифікації, які дозволяють знищувати ціль на відстані до 70 км. Але найголовніше – це точність снаряда. Відхилення від цілі знищення становить не більше 5 м, – каже Коваленко.

Ця зброя із супутниковим наведенням вперше була використана в Іраку у 2007 році під час гучного вбивства лідера Аль-Каїди Абу Джури та його спільників. Саме досвід застосування у війні в Іраку засвідчив високу точність та ефективність Excalibur – 92% влучань були з похибкою менш ніж 4 м.

Excalibur призначається для ведення вогню по стаціонарних цілях із відомими координатами. Тобто програмована система наведення дозволяє екіпажу гаубиці налаштувати Excalibur на влучання у певне місце та вражати конкретні цілі одиночними снарядами. Інакше кажучи, певні модифікації боєприпасу не можна застосовувати по рухомих цілях.

Крім того, Excalibur має також інерційне наведення, яке не тільки дозволяє снаряду зберігати балістичну дугу, а й дає можливість наведення, коли GPS недоступний. Також розробники цієї зброї стверджують, що снаряд здатний працювати навіть у разі придушення сигналів системи GPS.

Excalibur має кілька версій:

Increment I має унітарну бойову частину для застосування проти стаціонарних цілей.

Increment II – “розумний” снаряд для ураження рухомих цілей.

Increment III – це снаряд із можливістю автоматичного розпізнавання цілей, пошуку й ураження окремих машин з відомими характеристиками.

Технічні характеристики M982 Excalibur

Маса: 48 кг

Маса бойової частини: 22 кг

Довжина: 1 м

Калібр: 155 мм

Похибка від точки прицілювання: 4 м

Вартість снаряда, залежить від модифікації та може сягати понад $200 тис.

– Excalibur дозволяє ЗСУ використовувати артилерію набагато ефективніше, ніж росіянам. Це відбувається завдяки точності та дальності артилерійського боєприпасу, – підсумовує Коваленко.

Фото: Militarycabinet

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