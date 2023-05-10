Я думав, такі тортури трапляються лише в кіно: ветеран армії США про 3 місяці у полоні РФ

Ветеран армії США Александр Дрюке розповів про жахливі знущання росіян над ним протягом трьох місяців полону.

Дрюке приїхав захищати Україну добровольцем на полі бою та у червні потрапив до російського полону.

– Нас вивезли до Росії на тиждень. Того тижня були сильні допити та тортури, такі речі, як я думав, трапляються лише в кіно. Вони клялися, що я з ЦРУ, бо я був хіміком в армії. Вони думали, що я їздив Україною, навчаючи людей виготовляти біологічну зброю. І не залежно від того, що ми їм казали, вони хотіли вірити у цю брехню так сильно, що сподівались вибити її з нас, – розповів він в інтерв’ю Голосу Америки.

Після тортур в Росії, американця відправили у “ДНР”, де знущання продовжилися в ізольованій камері.

– Вони чотири рази підключали мене до автомобільного акумулятора, бо думали, що я про щось брешу. Я виживав на дієті з брудної води, в ній ще щось плавало. А ще був цвілий хліб протягом місяця. Ми знаємо, що були десь у “ДНР”, бо вони проводили нас через свою судову систему, яка нагадує пародію, щоб винести нам смертну кару. Навіть мій призначений судом адвокат сказав, що ми збираємося оголосити вам смертну кару, ми плануємо вбити вас, – ділиться він.

Дрюке каже, що такої жорстокості, як у російської армії, не бачив протягом 12 років досвіду війни в Іраку.

– Я досі маю пошкодження нервів на руках через скотч, у мене оніміла зовнішня сторона рук. Хоча нині стало краще, ніж місяці тому. Я знаю, що в Америці багато людей кажуть, що це все пропаганда, що Росія насправді не вчиняє воєнних злочинів. І моя відповідь їм: “Прийдіть і поговоріть зі мною. Я живий доказ деяких жахливих речей, які вони роблять з людьми”, – ділиться ветеран армії США.

Він за час перебування у полоні втратив 14 кг, а потім дочекався звільнення, яке росіяни проводили з тортурами.

– Вони вдягнули нам на голови пакети, замотали нам руки туго-туго скотчем, взяли цей скотч і тісно замотали очі. А потім нас посадили у кузов військової машини у незручних позах. І протягом доби ми залишалися у цих жахливих, болісних позах. Коли скотч зняли, моє обличчя настільки спухло, що накопичилася рідина. Мої очі повністю заплющувалися… я був фактично сліпим, – говорить ветеран США.

Фото: Alexander J. Drueke

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