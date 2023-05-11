Карта боевых действий на 11.05.2023 – ситуация на фронте

Силы обороны Украины отбили 39 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои все так же, как и раньше, идут за города Бахмут и Марьинка в Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 11.05.2023

Потери РФ на 11 мая 2023

личного состава – около 196 920 (+610),

танков ‒ 3 740 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 7 287 (+12),

артиллерийских систем – 3 053 (+14),

реактивных систем залпового огня – 557 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 310 (+2),

самолетов – 308,

вертолетов – 294,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 627 (+3),

крылатых ракет ‒ 970,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 984 (+10),

специальной техники – 391 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 442-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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