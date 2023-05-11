Карта боевых действий на 11.05.2023 – ситуация на фронте
Силы обороны Украины отбили 39 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Наиболее ожесточенные бои все так же, как и раньше, идут за города Бахмут и Марьинка в Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 11.05.2023
Потери РФ на 11 мая 2023
- личного состава – около 196 920 (+610),
- танков ‒ 3 740 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 7 287 (+12),
- артиллерийских систем – 3 053 (+14),
- реактивных систем залпового огня – 557 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 310 (+2),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 627 (+3),
- крылатых ракет ‒ 970,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 984 (+10),
- специальной техники – 391 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 442-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников