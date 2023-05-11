Карта бойових дій на 11.05.2023 – ситуація на фронті
Сили оборони України відбили 39 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Найбільш запеклі бої так само, як і раніше, точаться за міста Бахмут та Мар’їнка в Донецькій області.
Карта бойових дій в Україні на 11.05.2023
Втрати РФ на 11 травня 2023
- особового складу ‒ близько 196 920 (+610),
- танків ‒ 3 740 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 287 (+12),
- артилерійських систем – 3 053 (+14),
- реактивних систем залпового вогню – 557 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 310 (+2),
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 294,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 627 (+3),
- крилатих ракет ‒ 970,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 984 (+10),
- спеціальної техніки ‒ 391 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников