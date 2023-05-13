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Ежедневно 1000 снарядов только в Бахмуте: в ЕС пообещали ускорить поставки боеприпасов

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

ЕС должен ускорить поставки боеприпасов в Украину, ведь только в районе Бахмута украинским войскам каждый день необходимо 1000 артиллерийских снарядов.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Он отметил, что Кулеба сообщил своим коллегам из ЕС на встрече в Стокгольме, что Киеву необходима дополнительная поддержка для защиты от российской агрессии.

– Конечно, мы должны ускорить поддержку. Он (Кулеба, – Ред.) назвал мне только цифру: в районе Бахмута, где продолжаются бои, Украине нужно около 1000 артиллерийских выстрелов в сутки. 1000 в день, только в Бахмуте. Чтобы иметь представление об интенсивности боевых действий и огневой мощи России и как украинцы могут противостоять этой непрерывной и систематической бомбардировке, – сказал Боррель.

При этом в МИД Украины уточнили, что в выступлении министра Кулебы говорилось о 1000 дальнобойных снарядах, и именно эту цифру имел в виду глава дипломатии ЕС.

Отвечая на вопрос о том, как ЕС может ускорить поставки, Боррелль сказал, что странам-членам придется прибегнуть к собственным запасам и преодолевать логистические трудности.

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— Я уверен, что разговор с министром Кулебой будет передан в столицы министрами иностранных дел. Я попросил всех передать это сообщение министрам обороны. Поток (боеприпасов, – Ред.) продолжается.

Я уверен, что он будет увеличиваться, потому что у нас есть финансовые возможности. Это не вопрос финансирования, это вопрос логистики. Но вы знаете, война – это логистика. Сегодня если мы не поставим Украине боеприпасы, Украина не сможет себя защитить. Мы будем ускоряться, – пообещал Боррель.

Он сказал, что Украина особенно нуждается в боеприпасах дальнего радиуса действия, “потому что россияне бомбят издалека”.

— Украинцы должны иметь возможность достичь такой же дальности, — заметил Боррель.

Источник: Европравда

Война в Украине, Военная техника, Жозеп Боррель
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