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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Щодня 1000 снарядів лише у Бахмуті: у ЄС пообіцяли прискорити постачання боєприпасів

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

ЄС має прискорити постачання боєприпасів в Україну, адже лише у районі Бахмута українським військам щодня необхідно 1000 артилерійських снарядів.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС з українським колегою Дмитром Кулебою.

Він зазначив, що Кулеба повідомив своїм колегам із ЄС на зустрічі у Стокгольмі, що Києву необхідна додаткова підтримка для захисту від російської агресії.

– Звичайно, ми повинні прискорити підтримку. Він (Кулеба, – Ред.) назвав мені лише цифру: в районі Бахмута, де тривають бої, Україні потрібно близько 1000 артилерійських пострілів на добу. 1000 на день, тільки в Бахмуті. Щоб мати уявлення про інтенсивність бойових дій та вогневу міць Росії та як українці можуть протистояти цьому безперервному та систематичному бомбардуванню, – сказав Боррель.

При цьому у МЗС України уточнили, що у виступі міністра Кулеби йшлося про 1000 далекобійних снарядів, і саме цю цифру мав на увазі глава дипломатії ЄС.

Відповідаючи на запитання про те, як ЄС може прискорити постачання, Боррелль сказав, що країнам-членам доведеться звернутись до власних запасів та долати логістичні труднощі.

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– Я впевнений, що розмову з міністром Кулебою буде передано до столиць міністрами закордонних справ. Я попросив усіх передати це повідомлення міністрам оборони. Потік (боєприпасів, – Ред.) продовжується.

Я впевнений, що він збільшуватиметься, бо ми маємо фінансові можливості. Це не питання фінансування, це питання логістики. Але ви знаєте, війна – це логістика. Сьогодні, якщо ми не поставимо Україні боєприпаси, Україна не зможе себе захистити. Ми прискорюватимемося, – пообіцяв Боррель.

Він сказав, що Україна особливо потребує боєприпасів дальнього радіусу дії, “бо росіяни бомбять здалеку”.

– Українці повинні мати змогу досягти… такої ж дальності, – зауважив Боррель.

Джерело: Європравда

Війна в Україні, Військова техніка, Жозеп Боррель
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