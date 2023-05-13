Украинские разведчики получат 105 немецких беспилотников Vector

Украинские разведчики получат 105 беспилотников Vector в рамках контракта Министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Об этом сообщают в главном управлении разведки МО Украины.

В ведомстве отмечают, что это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя.

– Для начала работы с беспилотником Vector достаточно двух минут: “птичка” в собранном виде имеет размах крыла 2,8 метра и запускается с руки, – говорится в сообщении.

БПЛА Vector оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что позволяет круглосуточно выявлять вражеские цели, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Скорость — до 72 км/ч. Продолжительность одного полета — 120 мин.

Благодаря защищенным каналам передачи данных Vector во время боевых миссий способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.

Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю.

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