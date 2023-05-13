Українські розвідники отримають 105 німецьких безпілотників Vector

Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

У відомстві зазначають, що це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою.

– Для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: “пташка” у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 метра та запускається з руки, – йдеться у повідомленні.

БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хв.

Завдяки захищеним каналам передання даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.

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