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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Українські розвідники отримають 105 німецьких безпілотників Vector

безпілотник vector
Фото: Getty Images

Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою  компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України. 

У відомстві зазначають, що це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою.

– Для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: “пташка” у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 метра та запускається з руки, – йдеться у повідомленні. 

БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хв.

Завдяки захищеним каналам передання даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.

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Безпілотники, Війна в Україні, ЗСУ, Німеччина, Розвідка
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Українські розвідники отримають 105 німецьких безпілотників Vector
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