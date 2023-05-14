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Татьяна Забожко, редактор ленты

Погибли сразу пять человек: в Херсонской области взорвался несдетонированный снаряд

Швидка допомога

В селе Миролюбовка Херсонской области оставленная российской армией взрывчатка оборвала жизнь пяти мирных жителей.

О трагедии в Нововоронцовской общине сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, несдетонированный снаряд взорвался на одном из сельскохозяйственных предприятий.

Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68.

Источник: Андрей Ермак

Фото: Минздрав

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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