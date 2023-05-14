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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Загинули одразу п’ятеро людей: на Херсонщині вибухнув нездетонований снаряд

Швидка допомога

У селі Миролюбівка Херсонської області залишена російською армією вибухівка обірвала життя п’яти мирних жителів.

Про трагедію в Нововоронцовській громаді повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, нездетонований снаряд вибухнув на одному з сільськогосподарських підприємств.

Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.

Джерело: Андрій Єрмак

Фото: МОЗ

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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