Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Загинули одразу п’ятеро людей: на Херсонщині вибухнув нездетонований снаряд
У селі Миролюбівка Херсонської області залишена російською армією вибухівка обірвала життя п’яти мирних жителів.
Про трагедію в Нововоронцовській громаді повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, нездетонований снаряд вибухнув на одному з сільськогосподарських підприємств.
Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.
Джерело: Андрій Єрмак
Фото: МОЗ
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