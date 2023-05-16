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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Столица остается приоритетной для врага: Игнат об атаке Кинжалов на Киев

ракета Кинджал

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили чрезвычайно успешную работу нашей противовоздушной обороны, ведь все ракеты и ударные дроны, которые российский враг ночью выпустил по Украине, — уничтожены.

Об этом в эфире Единых новостей сообщил представитель Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

По его словам, ночью Россия выпустила в направлении Киева шесть аэробаллистических ракет Кинжал с самолетов МиГ-31К. Все ракеты были уничтожены.

Юрий Игнат отметил, что это очень хороший результат работы наших защитников неба.

Оккупанты также атаковали ракетами Калибр с кораблей в Черном море — все девять ракет уничтожили наши силы ПВО. Также враг выпустил три ракеты наземного базирования С-400, Искандер-М, которые летели по баллистической траектории.

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Враг также выпустил ударные дроны типа Shahed-136/131. А перед ракетной атакой разведку должны были провести три беспилотника оперативно-тактического уровня Орлан-10, SuperCam.

— Работа сегодня чрезвычайно успешная. Все воздушные цели уничтожены. Как видите, шесть ракет Кинжал — это показатель, который очень впечатляет, — заявил представитель Командования Воздушных сил ВСУ.

Как подчеркнул Юрий Игнат, эта атака в очередной раз показала, что Киев остается приоритетной целью врага. Именно поэтому столицу хорошо защищают серьезными средствами противовоздушной обороны — уничтожено все, что летело на Киев.

Повітряні сили України, Ракетные удары России
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