Столиця залишається пріоритетною для ворога: Ігнат про атаку Кинджалів на Київ

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ відзначили надзвичайно успішну роботу нашої протиповітряної оборон, адже усі ракети на ударні дрони, які російський ворог вночі випустив по Україні, – знищено.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, вночі Росія випустила у напрямку Києва шість аеробалістичних ракет Кинджал із літаків МіГ-31К. Усі ракети знищили.

Юрій Ігнат наголосив, що це надзвичайно хороший результат роботи наших оборонців неба.

Окупанти також атакували ракетами Калібр із кораблів у Чорному морі – усі дев’ять ракет знищили наші сили ППО. Також ворог випустив три ракети наземного базування С-400, Іскандер-М, які летіли по балістичній траєкторії.

Ворог також випустив ударні дрони типу Shahed-136/131. А перед ракетною атакою розвідку мали провести три безпілотники оперативно-тактичного рівня Орлан-10, SuperCam.

– Робота сьогодні надзвичайно успішна. Усі повітряні цілі знищено. Як бачите, шість ракет Кинджал – це показник, який дуже вражає, – заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як наголосив Юрій Ігнат, ця атака вчергове показала, що Київ залишається пріоритетною ціллю ворога. Саме тому столицю добре захищають серйозними засобами протиповітряної оборони – знищено все, що летіло на Київ.

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