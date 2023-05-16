Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили 6 Кинжалов, 9 Калибров и три баллистических ракеты

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила все 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования, которыми РФ атаковала Украину около 03:30 16 мая.

Как сообщили в Воздушных силах, ночью было выпущено:

  • из шести самолетов МиГ-31К – шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал,
  • с кораблей в Черном море – девять крылатых ракет типа Калибр,
  • три баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется).

Обстреливали Украину россияне с северного, южного и восточного направлений.

Кроме того, украинские военные приземлили все вражеские БпЛА, выпущенные захватчиками для обстрела и разведки.

Таким образом, Вооруженными силами Украины уничтожено:

  • шесть ударных дронов типа Shahed-136/131,
  • три разведывательных БпЛА (Орлан-10, Superсam).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Взрывы в Киеве: обломки ракет упали в нескольких районах, загорелись авто, повреждено здание
Обстріл Києва 16 травня 2023

Источник: Воздушные силы ВСУ

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Столица остается приоритетной для врага: Игнат об атаке Кинжалов на Киев
ракета Кинджал
Является важным процессом: Госдеп США о намерениях стран начать обучение пилотов из Украины
ВСУ уничтожили 6 Кинжалов, 9 Калибров и три баллистических ракеты
Не такой уж и быстрый: что известно о ракетном комплексе Кинжал и его характеристики
рк кинжал
Россияне продолжают безуспешные атаки в Бахмуте и теряют позиции — ISW
Бахмут
ВСУ поразили 4 артподразделения РФ на огневых позициях, 5 станций РЭБ и ЗРК – Генштаб
Війна в Україні, бої на фронті
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (16.05.2023)
ВСУ уничтожили 6 Кинжалов, 9 Калибров и три баллистических ракеты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (15.05.2023)
ВСУ уничтожили 6 Кинжалов, 9 Калибров и три баллистических ракеты
Газовый “пауэрбанк” для Европы: как Украина готовится к зиме и чем уникальны наши ПХГ
ВСУ уничтожили 6 Кинжалов, 9 Калибров и три баллистических ракеты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (15.05.2023)
ВСУ уничтожили 6 Кинжалов, 9 Калибров и три баллистических ракеты
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь