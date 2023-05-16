ВСУ уничтожили 6 Кинжалов, 9 Калибров и три баллистических ракеты

Противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила все 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования, которыми РФ атаковала Украину около 03:30 16 мая.

Как сообщили в Воздушных силах, ночью было выпущено:

из шести самолетов МиГ-31К – шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал ,

, с кораблей в Черном море – девять крылатых ракет типа Калибр ,

, три баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется).

Обстреливали Украину россияне с северного, южного и восточного направлений.

Кроме того, украинские военные приземлили все вражеские БпЛА, выпущенные захватчиками для обстрела и разведки.

Таким образом, Вооруженными силами Украины уничтожено:

шесть ударных дронов типа Shahed-136/131,

три разведывательных БпЛА (Орлан-10, Superсam).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

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