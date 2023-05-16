ВСУ уничтожили 6 Кинжалов, 9 Калибров и три баллистических ракеты
Противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ уничтожила все 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования, которыми РФ атаковала Украину около 03:30 16 мая.
Как сообщили в Воздушных силах, ночью было выпущено:
- из шести самолетов МиГ-31К – шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал,
- с кораблей в Черном море – девять крылатых ракет типа Калибр,
- три баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется).
Обстреливали Украину россияне с северного, южного и восточного направлений.
Кроме того, украинские военные приземлили все вражеские БпЛА, выпущенные захватчиками для обстрела и разведки.
Таким образом, Вооруженными силами Украины уничтожено:
- шесть ударных дронов типа Shahed-136/131,
- три разведывательных БпЛА (Орлан-10, Superсam).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
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