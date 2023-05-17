В Германии подтвердили поставку Украине еще шести радаров TRML-4D

Украина получит радиолокационные станции TRML-4D для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM.

Об этом говорится в сообщении на сайте немецкой компании-производителя Hensoldt.

— Компания Hensoldt… поставляет еще шесть своих высокопроизводительных радаров TRML-4D для усиления противовоздушной обороны Украины. В рамках заказа стоимостью более €100 млн радары будут доставлены во второй половине года после обучения украинских операторов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже имеет несколько радаров TRML-4D по контракту для Украины в рамках системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Томас Мюллер, генеральный директор Hensoldt, заявил: “Мы рады поддержать Украину шестью дополнительными радарами TRML-4D, которые еще больше усилят сеть датчиков воздушного наблюдения и противовоздушной обороны Украины. Информация с TRML-4D формирует национальную картину воздушной обстановки в Украине, защищая украинских граждан. Мы гордимся тем, что смогли поставить это крайне необходимое оборудование в кратчайшие сроки”.

TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronically Scanned Array (AESA) с несколькими лучами цифровой формы. Она способна на раннем этапе обнаруживать различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Она обеспечивает быстрое обнаружение и отслеживание около 1,5 тыс. целей в радиусе до 250 км.

Известно, что на сегодняшний день Украина имеет четыре РЛС TRML-4D, первая из которых прибыла в октябре 2022 года.

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