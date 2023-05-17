У Німеччині підтвердили поставку Україні ще шістьох радарів TRML-4D

Україна отримає радіолокаційні станції TRML-4D для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) IRIS-T SLM.

Про це йдеться у повідомленні на сайті німецької компанії-виробника Hensoldt.

– Компанія Hensoldt… постачає ще шість своїх високопродуктивних радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони України. У межах замовлення вартістю понад €100 млн радари будуть доставлені у другій половині року після навчання українських операторів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія вже має кілька радарів TRML-4D за контрактом для України в рамках системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Томас Мюллер, генеральний директор Hensoldt, заявив: “Ми раді підтримати Україну шістьма додатковими радарами TRML-4D, які ще більше посилять мережу датчиків повітряного спостереження та протиповітряної оборони України. Інформація з TRML-4D формує національну картину повітряної обстановки в Україні, захищаючи українських громадян. Ми пишаємося тим, що змогли поставити це вкрай необхідне обладнання в найкоротші терміни”.

TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію Active Electronically Scanned Array (AESA) з кількома променями цифрової форми. Вона здатна на ранньому етапі виявляти різні типи повітряних цілей, таких, як літаки, гелікоптери і крилаті ракети. Вона забезпечує швидке виявлення й відстеження близько 1,5 тис. цілей у радіусі до 250 км.

Відомо, що на сьогодні Україна має чотири РЛС TRML-4D, перша з яких прибула у жовтні 2022 року.

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