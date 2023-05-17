В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия – КГГА
С 22 мая наземный общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.
Такое решение принял Совет обороны Киева.
— В случае воздушной тревоги КП Киевпасстранс и частные компании, оказывающие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения, — сообщает КГГА.
Отмечается, что водитель транспорта обязан делать объявление о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и прочее.
Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечиваться патрульной полицией Киева.
Отслеживать, где есть угроза ракетного удара, можно с помощью карты воздушных тревог Украины.
Фото: Киевпасстранс
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