Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия – КГГА

В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия – КГГА

С 22 мая наземный общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

Такое решение принял Совет обороны Киева.

— В случае воздушной тревоги КП Киевпасстранс и частные компании, оказывающие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения, — сообщает КГГА.

Отмечается, что водитель транспорта обязан делать объявление о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и прочее.

Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечиваться патрульной полицией Киева.

Отслеживать, где есть угроза ракетного удара, можно с помощью карты воздушных тревог Украины.

Фото: Киевпасстранс

Автобус, Война в Украине, Общественный транспорт, Київ, КГГА, Патрульная полиция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Во Львове к пожизненному заключению приговорен корректировщик атак РФ по городу
Суд
РФ увеличила обстрелы приграничья, чтобы держать в напряжении ВСУ и не допустить их задействования на других направлениях — Маляр
ракетні удари ракета
Самый тяжелый период обороны. На участках в районе Бахмута за сутки ВСУ продвинулись до 500 метров — Череватый
В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия – КГГА
В Бельгии объяснили почему не могут дать F-16, но готовы обучать пилотов
винищувач F-16
В Рейкьявике подписали декларацию о создании реестра убытков от агрессии РФ в Украине
Реєстр збитків від агресії РФ
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (17.05.2023)
В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия – КГГА
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом
В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия – КГГА
Угроза Covid-19 не исчезла: почему стоит вакцинировать ребенка даже во время войны
В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия – КГГА
Ограничения только в нашей голове: история Героя, потерявшего ноги, но не жажду жизни
В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия – КГГА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь