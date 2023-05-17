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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Києві громадський транспорт довозитиме пасажирів до укриття – КМДА

У Києві громадський транспорт довозитиме пасажирів до укриття – КМДА

Із 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

– У разі повітряної тривоги КП Київпастранс і приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху, – повідомляє КМДА.

Зазначається, що водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме патрульна поліція Києва.

Відстежувати, де є загроза ракетного удару, можна за допомогою карти повітряних тривог України.

Фото: Київпастранс

Автобус, Війна в Україні, Громадський транспорт, Київ, КМДА, Патрульна поліція
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