Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 18.05.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях произошло 36 боевых столкновений.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 18.05.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 449-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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