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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 18.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 36 бойових зіткнень.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 18.05.2023

Карта повітряних тривог 17 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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